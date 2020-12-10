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Gelecek Partili Selçuk Özdağ'dan AKP'ye: Yanımıza kâr kalır diye umutlanmasınlar, hesabını soracağız

"Nasıl olsa bizim de yanımıza kar kalır diye umutlanmasınlar"

10 Aralık 2020 08:50

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Halk TV'de Fatih Ertürk'ün sunduğu 'Türkiye Nereye?' programında ekonomik sorunları ve ihaleler konusundaki usulsüzlükleri eleştirerek bunun hesabını soracaklarını ve sorumluları yargı önüne çıkarmak için mücadele edeceklerini söyledi. 

Konuşması sırasında "Bakın seneye seçim var, tarihi de belli" diyen Özdağ, "Geçmişte üç beş bürokrat ve siyasetçi göstermelik yargılandı ve bu işten kurtuldu, nasıl olsa bizim de yanımıza kar kalır diye umutlanmasınlar" ifadelerini kullandı. 

 

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Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk ÖzdağFatih Ertürkhesabını soracağız

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