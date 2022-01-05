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Gelecek Partili Özdağ: İBB ile ilgili iddianame yazıldığını tahmin ediyorum, kulağıma da duyumlar geliyor

"Oraya kayyum atanmayacak zaten, İBB meclis üyeleri arasında seçim yapılacak"

05 Ocak 2022 13:35

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan terör soruşturmasıyla ilgili tartışmalar sürerken Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, katıldığı canlı yayında İBB hakkında iddianame hazırlandığını iddia etti. Özdağ, "İBB ile ilgili iddianame yazıldığını tahmin ediyorum, kulağıma da duyumlar geliyor. Oraya kayyum atanmayacak zaten, İBB meclis üyeleri arasında seçim yapılacak" dedi.

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