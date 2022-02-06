Gelecek Partili Özdağ'dan Bakan Varank'a: "Aya sert iniş yapacağız' diyor ama Ankara'nın göbeğinde internete düzgün bağlanamıyorum

Canlı yayında interneti kesilen Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, "Mustafa Varank diye biri var, 'Aya sert iniş yapacağız' diyor ama 21. yüzyılda Ankara'nın göbeğinde, Çankaya'da ben internete doğru düzgün bağlanamıyorum" dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, KRT TV'de Semra Topçu'nun Haftanın Panoraması programında konuşurken birkaç kez internet bağlantısı kesilince tepki gösterdi. Ekranda görüntüsü donan ve bağlantısı kopan Özdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın sözlerini hatırlattı ve şöyle dedi:

"Şu hale bakın, 21. yüzyılda internette problem var. Biraz önce bağlı bulunduğum internet firmasını arayarak onlara bir televizyona bağlantı kuracağımı söyledim ve lütfen duyarlı olun dedim. Ama Ankara'nın göbeğinde Çankaya'da düşünebiliyor musunuz, sağlıklı bağlantı kuramıyorum. Sonra diyorlar ki, 21. yüzyılda Ay'a adım adım gidiyoruz. Mustafa Varank diye birisi var, diyor ki yakında Ay'a sert bir iniş yapacağız. Ama 50 saat boyunca Isparta'ya elektrik veremiyorlar..."