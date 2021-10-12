Gelecek Partili Mustafa Mente: Erdoğan'ın danışmanı TL'nin değerli olmaması gerektiğini savunuyor

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente "Erdoğan'ın danışmanlarından bir tanesinin Türk Lirası'nın değer kaybetmesi konusunda tezi var, ne kadar zayıf bir Türk Lirası olursa ihracatı ve ithalatı daha çok destekleyeceğini düşünüyor" diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Mente, Karar TV'de Elif Çakır ve Yıldıray Oğur'un sorularını yanıtladı. Türkiye Merkez Bankası'nın faiz indirme kararından sonra dolardaki yükselişe değinen Mente, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından birinin 'değersiz Türk Lirası'nı' savunduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizini 100 baz puan düşürerek yüzde 19'dan yüzde 18'e indirmesinden sonra dolar son dönemlerin en yüksek seviyesine ulaştı. Türk Lirası'nın dolar karşısında değer kaybetmesinden sonra 'Cumhurbaşkanı Erdoğan doların yükselmesine bilerek mi izin veriyor' iddiaları konuşulmaya başlandı. Gelecek Partili Mente, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın danışmanlarından birinin adını vererek bu tartışmaların kısmen doğru olduğunu ifade etti. Mente, şunları kaydetti:

"Erdoğan'ın danışmanlarından bir tanesinin Türk Lirası'nın değer kaybetmesi konusunda tezi var. Cemil Bey (Ertem) mesela buna daha yakın. O, Türk Lirası'nın değerli olmaması gerektiğini, ne kadar zayıf bir Türk Lirası olursa ihracatı ve ithalatı daha çok destekleyeceğini düşünüyor."