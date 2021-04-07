Gelecek Partili ilçe başkanı, AKP'li belediye başkanına soru sordu; şikâyet üzerine emniyete çağrıldı

Gelecek Partisi Şanlıurfa Eyyübiye İlçe Başkanı Mahmut Demir, Twitter’dan AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’e “Oğlunuz 4.7 milyon lira enerji desteği aldı mı, almadı mı?” sorusunu yöneltince, Beyazgül’ün şikayeti üzerine emniyette ifade verdi. Demir, “Soru sormak ne zamandan beri suç oldu? İftira atmadığımızı belgelerle sunduk" dedi.

AKP’li Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün oğlu Abdullah Beyazgül’ün İstanbul’da bir şirket aracılığıyla kendi adına 4.7 milyon, şirketiyle birlikte toplamda 10 milyon lira devletten enerji desteği alıp almadığı tartışması yargıya yansıdı.

Yerel basında çıkan haberler üzerine Twitter’dan soru sorduğunu belirten Gelecek Partisi Eyyübiye İlçe Başkanı Mahmut Demir, Beyazgül’ün suç duyurusu nedeniyle bugün emniyette ifade verdi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlü’ğünde ifade verdikten sonra açıklama yapan Gelecek Partisi Eyyübiye İlçe Başkanı Mahmut Demir, “Sorduğumuz üç tane soruda, sahada Zeynel Bey'i yıpratıyormuşuz, kendisine iftira atıyormuşuz. Bu bağlamda suç duyurusunda bulunulmuş. İftira atmadığımızı ifademiz sırasında belgelerle emniyete sunduk” dedi.

“Enerji hibesini aldığınız için mi halka zulmeden DEDAŞ'la ilgili süreç başlamıyor?"

Beyazgül’ün oğlu Abdullah Beyazgül hakkında çıkan devletten enerji desteği alıp almadığı sorusunu Büyükşehir Belediye Başkanı’na yöneltmesi üzerine başkanın suç duyurusunda bulunulduğunu anlatan Demir şunları söyledi:

“Zeynel Abidin Beyazgül beyin oğlu Abdullah Beyazgül’ün 4 milyon 700 bin lira bandında bir enerji hibesi aldığını gördük. Yine İstanbul’daki aynı şirketin üç farklı isim adına yine enerji hibelerinin alındığını ve bu enerji hibelerinin toplamda 10 milyon gibi bir rakama tekabül ettiğini, 2018 yılında gerçekleşiyor bu süre. Bununla ilgili kendi sosyal medya hesabımdan ‘Zeynel bey, 10 milyon değerindeki enerji hibesini aldınız mı?’, ‘Bu enerji hibesini aldığınız için mi halka zulmeden DEDAŞ’la ilgili süreç başlamıyor?’ Fırsat eşitsizliği noktasında bu size helal, halkımıza haram mı?’ diye soru sormuştum. Aslında biz soru sormuştuk. Bu sorulara iktidarın baskıcı otoriter sürecindeki yansımaları halka yansıdığı için ve yıllarca maalesef Şanlıurfa’da siyasi partilerin il ve ilçe başkanlarına da yansıdığı için bizi de aynı kategoriye alıp sindirme politikalarına girip hakkımızda suç duyurusunda bulundular."

Aynı soruları tekrar sordu

"Biz bugün emniyete gelerek, teşvik belgesiyle ilgili almış oldukları hibelerin kanıtını emniyet mensubu arkadaşlarımıza, devletimize sunduk. Zeynel bey, oğlun Abdullah Beyazgül 2018 yılında İstanbul’daki bir şirketle 4 milyon 750 bin lira enerji hibesi aldı mı almadı mı? Yine aynı şirketle bağlantılı üç isme, 4 milyon 750 bin lira ile birlikte toplam 10 milyon enerji hibesi verildi mi, verilmedi mi? Bu ülkede soru sormak ne zamandan beri suç oldu?” (ANKA)