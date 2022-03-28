Geleceğin NFL yıldızı, oyun parkında metrelerce yüksekten düşerek hayatını kaybetti

Geleceğin NFL yıldızı olarak gösterilen 14 yaşındaki Tire Sampson, bir eğlence parkında geçirdiği feci kaza sonrası hayatını kaybetti.

Sözcü'de yer alan habere göre, Amerikan futbolu, 14 yaşındaki Tyre Sampson’ın lunaparkta geçirdiği korkunç kazada hayatını kaybetmesiyle sarsıldı.

Florida eyaletinin Orlando şehrinde yer alan ICON Park eğlence merkezine giden Tyre Sampson, dünyanın en yüksek (131 metre) iniş kulesindeki mekikten düşerek hayatını kaybetti. Saate 120 km hıza ulaşan mekik aşağıya doğru hareket ettiği sırada koltuğundan düşen genç sporcunun babası Yarnell Sampson, “Oğlumun düşüş videosunu gördüm ve buna inanamıyorum. Hayatım durdu” ifadelerini kullandı.

Orange County Polis Departmanı, korkunç kazaya neden olabilecek gerekçeleri araştırıyor.

14 yaşındaki Tyre Sampson’ın, City Garden School’da parladıktan sonra, geçtiğimiz sonbaharda East St. Louis Lisesi’nde ilk hücum oyuncusu olarak oynaması bekleniyordu. Genç sporcu hakkındaki tahminler, birkaç yıl içinde NCAA’nın ilk bölümünden teklif alacağına işaret ediyordu. Sampson’ın koçu AJ Jones, ölen genç oyuncuyu ‘mütevazı bir dev’ diye tanımlarken, seçkin bir öğrenci olduğunu ve kolejde (NCAA) oynadıktan sonra NFL’ye gitmeyi hayal eden genç bir adam olarak nitelendirdi.