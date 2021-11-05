"Gel sana sarılayım" deyip kalçasından bıçakladı

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Mehmet F., yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti.

Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Öte yandan, Mehmet F. görüntü alan gazeteciye dönerek "Ne yapayım ben ne yapayım kameralar ne yapayım" diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: İHA