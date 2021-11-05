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"Gel sana sarılayım" deyip kalçasından bıçakladı

Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için hastaneye kaldırıldı

05 Kasım 2021 13:52

Antalya'da Mehmet F., yürürken karşılaştığı Mehmet Y.'yi, "Gel sana sarılayım" dedikten sonra kalçasından bıçakladı.
 
Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Mehmet F., yolda karşılaştığı Mehmet Y. ile bir süre sohbet etti.
 
Alkollü olduğu belirtilen Mehmet F., yanından ayrılmak isteyen Mehmet Y.'ye “Gel sana sarılayım" dedi. Yanındaki bıçağı çeken Mehmet F., sarıldığı Mehmet Y.'yi sol kalçasından bıçakladı.
 
Mehmet Y., çığlık atarken, meydandaki polis ekipleri Mehmet F.'ye müdahale edip elindeki bıçağı aldı.
 
Gözaltına alınan Mehmet F. polis merkezine götürülürken, hafif yaralanan Mehmet Y. ise tedavi için hastaneye kaldırıldı.
 
Öte yandan, Mehmet F. görüntü alan gazeteciye dönerek "Ne yapayım ben ne yapayım kameralar ne yapayım" diyerek tepki gösterdi.
 
Kaynak: İHA
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