Pera Palasta Gece Yarısı | Hazal Kaya: Geçmişteki Pera ve çılgın gece hayatını gördüm; Beyoğlu, kendinden alınanı mutlaka geri alır

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‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya, 1900’lerin modern İstanbul’undan bugüne kadar sayısız değişime uğrayan Beyoğlu’na ve Pera Palas Oteli’ne ilişkin “Geçişteki Pera ve oradaki o çılgın gece hayatını görünce, kendi deneyimimi ve bir de bugüne bakınca insan aslında biraz umutlanıyor. Çünkü Beyoğlu'nun öyle bir ruhu var ki kendinden alınanı mutlaka geri alıyor. Öyle bir umut yeşerdi bende diziyi ve çekimleri yaptıktan sonra. Burası her zaman Beyoğlu olacak ve hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz onu duygusuna sahip oldum” dedi.

‘Pera Palas’ta Gece Yarısı’ dizisinin başrol oyuncusu Hazal Kaya ile yönetmenleri Emre Şahin, Nisan Dağ ve senaristi Elif Usman T24’te Heja Bozyel’in sorularını yanıtladı.

Netflix’in Türkiye yerli yapımı Pera Palas’ta Gece Yarısı, 1919 yılı İstanbul’unda Mustafa Kemal Atatürk’e yönelik suikast girişimini işleyen fantastik bir zaman yolculuğu hikayesi. Dizi Osmanlı İmparatorluğu’nun son döneminde Beyoğlu’nda inşa edilen Pera Palas Oteli’nde çekildi. Hazal Kaya’nın gazeteci Esra karakterine hayat verdiği Pera Palas’ta Gece Yarısı dizisinin çekimleri Temmuz ayında tamamlandı. Sekiz bölümden oluşan dizi Esra’nın, yanlışlıkla oteldeki tarihi odalardan birinde 1919 yılına açılan bir kapıyı keşfetmesi ile başlıyor ve izleyenleri geçmişe götürüyor.

“Burası her zaman Beyoğlu olacak”

Dizi çekimlerine ilişkin “Pera Palas’ta çalışıyor olmak ben de evime döndüm ve evimle ilgili bir şey yapıyorum hissi yarattı” diyen Hazal Kaya, 1900'lerin başındaki Beyoğlu'nu mu tercih ederdin yoksa bizim sevdiğimiz zamanlardaki Beyoğlu'nu mu? sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Ben kendi Beyoğlumu tercih ederdim. 2008-2009 civarı, o 2010'ların başındaki Beyoğlu'nu tercih ederdim tabi. Şimdi kapanmış olan barlar var mesela. Hayal Kahvesi, Mojo, İndigo, Emek Sineması, İnci Pastanesi var. Hepsinin artık olmadığını düşünmek çok hüzün veriyor.

Bir yandan da bu bizim dizinin 1919’daki Pera ve oradaki o çılgın gece hayatını görünce, kendi deneyimimi düşününce, bir de bugüne bakınca insan aslında biraz umutlanıyor. Çünkü Beyoğlu'nun öyle bir ruhu var ki kendinden alınanı mutlaka geri alıyor. Öyle bir umut yeşerdi bende diziyi ve çekimleri yaptıktan sonra. Çekimleri izledikten sonra burası her zaman Beyoğlu olacak ve hiçbir zaman kaybetmeyeceğiz onu duygusuna sahip oldum."

“Senaryoda zaman yolculuğunu araç olarak kullandık”

Charles King’in ‘Midnight at the Pera Palas’ kitabından ilham alarak senaryosunu yazdığını anlatan Elif Usman, “Ana fikri kitaptan doğdu ve biz bir hikaye yarattık. Zaman yolculuğunu araç olarak kullanıp, günümüzden 1919 yılına bakan eğlenceli, gizemli bir hikaye kurguladık” diyerek senaryonun ortaya çıkış sürecini anlattı.

Dizinin yönetmen koltuğunda oturan de Emre Şahin, Pera Palas Oteli’nin ikinci evi gibi olduğunu belirterek “Otelin birebir aynı boyutta 1919 versiyonunu daha kurduk. O yüzden çok sevdiğimiz ve bağ kurduğumuz bir yer şu anda” diyerek çekim sürecinden bahsetti.

Yönetmen Nisan Dağ, ise “Bir zaman yolculuğu yapmışız hissine kapılıyorduk. O dünyanın içine dalabilmemizi sağladı böyle bir yerin varlığı” diye konuştu.

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