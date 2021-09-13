"Geçinemiyoruz" diyen üniversiteliler, ev, yurt ve apartların yüksek fiyatlarla kiraya verilmesini protesto etti

Öğrenci Faaliyeti, ev, yurt ve apartların yüksek fiyatlarla kiraya verilmesini protesto etti.

Öğrenci Faaliyeti, ev, yurt ve apartların yüksek fiyatlarla kiraya verilmesini Taksim Tünel’de protesto etti. “Barınma haktır engellenemez” pankartı açan öğrenciler, “Geleceğimiz yoksa korkumuz da yok” sloganları attı. Öğrencilere yoldan geçen çok sayıda kişi de alkışlarla destek verdi.

Öğrenciler, aldıkları burslarla geçinmelerinin mümkün olmadığına dikkat çekerek, yaşadıkları zorlukları anlattı.