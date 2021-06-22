Geçinemediğini söyleyen vatandaştan CHP'li İlgezdi'ye: Mahvolduk pahalılıkla, gençlerimiz perişan; bizim imdadımıza yetişin

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığındaki CHP Heyeti, Erzurum'da sokağın nabzını tuttu. Hayat pahalılığından şikayet eden Erzurumlu bir kadın, "15 TL bir kilo meyve. Çocuklarımız meyve diye ağlıyorlar, alamıyoruz. Eşim 47 yıllık öğretmen, emekli oldu, bir şeye gücümüz yetmiyor. Allah'ınızı severseniz yetişin imdadımıza. Çekemiyoruz daha, bittik, tükendik" dedi. Vatandaş, Haziran sonunda başlanması planlanan Kanal İstanbul projesini de "Vatan bizim, toprak bizim. Millet vatanı satma meraklısı. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul... Kanal İstanbul'u ne yapacağım, Erzurum'a, Van'a, Ağrı'ya fabrika yapsın" sözleriyle eleştirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi başkanlığındaki heyet, Erzurum'da esnafı ziyaret etti. Erzurumlu esnaf ve çiftçilerle görüşen İlgezdi, vatandaşın sorunlarını dinledi.

"Yetişin imdadımıza"

Erzurum'un merkez ilçesi Yakutiye'deki Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir vatandaş, İlgezdi'ye "Yetişin imdadımıza" diye seslendi. Vatandaş, İlgezdi'ye hayat pahalılığından sitem ederken, "Hiç iyi değiliz, mahvolduk, gittik pahalılıkla. Çoluk çocuk meyve istiyor, alamıyoruz. Çocuklarımızın işi yok, memleketimizde fabrika yok. Gençlerimiz perişan, kiralar almış başını gidiyor. Bizim imdadımıza yetişin, kurban olayım. Her gün kalkıyoruz, bir yolsuzlukla karşılaşıyoruz" dedi.

"Kanal İstanbul'u ne yapacağım?"

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden gidildiği takdirde her şeyin normal seyredeceğini ifade eden kadın, "Vatan bizim, toprak bizim. Millet vatanı satma meraklısı. Kanal İstanbul, Kanal İstanbul... Kanal İstanbul'u ne yapacağım, Erzurum'a, Van'a, Ağrı'ya fabrika yapsın" dedi.

Muhalefetin yurttaşlar açısından önemli olduğuna değinen Erzurumlu bir yurttaş, "Muhalefetin olması bizim değerlerimizi daha çok artırmıştır. Çünkü sesimizi duyuracak bir yer yok. Ne yapacağız, kime duyuralım? Memlekette işsiz gençlerimiz var. Her evde bir, iki işsiz genç var. Bunlara iş lazım" derken CHP'li İlgezdi ise, "Biz sizin sesiniz olmak için geldik. Erzurum'dan gerçekten ciddi bir genç göçü var. Bu kadar güzel bir memlekette gençler hep gitmek istiyor" dedi.

Emekli olduğunu söyleyen yurttaş, Erzurum'a yabancı turistlerin geldiğini ve az önce gördüğünü belirtirken, "Ben nereye gideyim, Erzincan'a gideyim. Benim aldığım para beni Erzincan'a götürmez. Benim yaşamaya hakkım yok mu?" diye sitem etti. (ANKA)