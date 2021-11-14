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Geçinemediğini söyleyen öğrenciye böyle itiraz etti: "Biz gaz yağı ile büyüdük"

"Kahve içme kardeşim, verme 20 lira"

14 Kasım 2021 10:55

T24 Video Haber 

İstanbul Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajı sırasında yaşadığını ekonomik sorunları anlatan ve geçinemediğini söyleyen bir öğrenciye, yoldan geçen bir başka vatandaş itiraz ederek "Biz gaz yağı ile büyüdük" sözleriyle tepki gösterdi.

Aldığı öğrenci bursu ile geçinemediğini ve bir kahvenin 20 TL olduğunu belirten öğrenciye itiraz eden vatandaş, "Kahve içme kardeşim, verme 20 lira" dedi. 

Kanal Dünya’nın YouTube kanalında yer alan sokak röportajında öğrenciye itiraz eden vatandaşlara çevredeki diğer vatandaşlar da tepki gösterdi. 

İstanbul Üsküdarsokak röportajıkahve içme kardeşimBiz gaz yağı ile büyüdük

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