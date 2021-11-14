Geçinemediğini söyleyen öğrenciye böyle itiraz etti: "Biz gaz yağı ile büyüdük"

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İstanbul Üsküdar'da yapılan bir sokak röportajı sırasında yaşadığını ekonomik sorunları anlatan ve geçinemediğini söyleyen bir öğrenciye, yoldan geçen bir başka vatandaş itiraz ederek "Biz gaz yağı ile büyüdük" sözleriyle tepki gösterdi.

Aldığı öğrenci bursu ile geçinemediğini ve bir kahvenin 20 TL olduğunu belirten öğrenciye itiraz eden vatandaş, "Kahve içme kardeşim, verme 20 lira" dedi.

Kanal Dünya’nın YouTube kanalında yer alan sokak röportajında öğrenciye itiraz eden vatandaşlara çevredeki diğer vatandaşlar da tepki gösterdi.