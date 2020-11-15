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'Geçinebiliyor musunuz?' sorusuna verdiği yanıt gündem oldu: Geçinemeyen insan oturur evinde hiçbir yere çıkmaz

Youtube'da yayın yapan Yurttaş TV  Kasımpaşa'da halka ekonomideki olumsuz gidişatı sordu

15 Kasım 2020 09:35

Youtube'da yayın yapan Yurttaş TV  Kasımpaşa'da halka ekonomideki olumsuz gidişatı sordu. Röportajlar sırasında bir yurttaşın çözüm önerisi olarak kullandığı "Geçinemeyen insan oturur evinde hiçbir yere çıkmaz"  ifadeleri sosyal medyada gündem oldu.

Muhabirin "Ekonomi sizce nasıl? Geçinebiliyor musunuz?"  sorusuna yurttaş şu yanıtı verdi;

"Hiçkimse geçinemiyorum demesin. Herkes çok güzel geçiniyor. Kuyumcular tıklım tıklım dolu. Yeme içme yerleri de tıklım tıklım dolu.

Gayet de güzel geçiniyorlar yani. Geçinemeyen insan oturur evinde hiçbir yere çıkmaz bu kadar basit. Ekonomi hep böyleydi...

Şimdiye kadar nasılsa aynı şekilde gidiyor. Tamam şu anda dolar olsun altın yüksek ama yapılacak bir şey yok."

 

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