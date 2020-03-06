Geçici olarak kapatılan Kabe'den görüntüler paylaşıldı

06 Mart 2020 13:07
Suudi Arabistan'da, Koronavirüsün yayılmasını engellemek için geçici olarak kapatılan Kabe'nin boş olduğu görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada;
"Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber'in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı" denilmişti.
Yetkililer ne zaman açılacağı konusunda ise bilgi vermedi.
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