Geçici olarak kapatılan Kabe'den görüntüler paylaşıldı

Suudi Arabistan'da, Koronavirüsün yayılmasını engellemek için geçici olarak kapatılan Kabe'nin boş olduğu görüntüler, sosyal medya üzerinden paylaşıldı.

Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada;

"Krallık, koronavirüsün yayılmasını engellemek için umreyi durdurup, Peygamber'in camisini (Mescid-i Nebevi) geçici olarak ziyaretçilere ve yerel halka kapattı" denilmişti.

Yetkililer ne zaman açılacağı konusunda ise bilgi vermedi.





