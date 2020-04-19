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Gece vakti verilen balkon konseri büyük ilgi gördü

19 Nisan 2020 12:54

enizli’de sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle müzisyen bir vatandaş evinin balkonuna kurduğu müzik sistemi ile komşularına gece vakti adeta konser verdi. Müziği duyanlar ise kendini kapılarının önüne ve balkonlara atarak eğlendi.

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi İstiklal Caddesi'nde oturan Serdar Yıldırım isimli müzisyen evlerinde kalan vatandaşlar için balkonuna müzik sistemi kurdu. Bilgisayarından şarkılar çalmaya başlayan Yıldırım, ardından mahalleliye adeta konser verdi. Apartmanda bulunan vatandaşlar balkonlara çıkarak, Türk bayrakları ve alkışlar ile ritim tuttu. Sokaklarda ve caddelerde sessizlik hakim olurken evlerinde kalan vatandaşlar sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı daha eğlenceli vakit geçirdi. Müziklerden memnun kalan vatandaşlar balkondan seslenerek istek parçalar istedi. Gece vakti verilen konser yaklaşık 1 saat sürdü.

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