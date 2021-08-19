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Gece kulübünde güvenlik görevlisinin darp ettiği müşteri komaya girdi

Murat K.'nın komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi

19 Ağustos 2021 20:54

İstanbul Beyoğlu'nda gece kulübü güvenlik görevlisi, tartıştığı kişiye yumruk atarak ağır yaraladı. Müşteri, komaya girdi. 

Güvenlik kamerasına yansıyan olay, geçtiğimiz Perşembe günü sabah saatlerinde meydana geldi. Murat K. Taksim'de bir gece kulübünün güvenlik görevlisi Fırat İ. ile tartıştı. Çalışanlar tarafından dışarıya çıkartılan müşteri, güvenlik görevlisi ile tartışmaya dışarıda da devam etti. Fırat İ. sokakta Murat K.'ya yumruk atmaya başladı. Yumruk darbelerini alan kişi yere düşerek kafası çarptı. Kafatası kemiği kırılan Murat K. ağır yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Murat K.'nın komada olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan gece kulübü güvenlik görevlisi ise çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA

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