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Gece kulübü çıkışında silahlı kavga; mermiler çevredeki evlere isabet etti

29 Temmuz 2020 09:40

İstanbul Beylikdüzü’nde bir gece kulübünün önünde çıkan kavgada silahlar konuştu. Rastgele açılan ateşte çevrede oturan site sakinlerinin evlerine kurşunlar isabet etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından görüntülendi.

İddiaya göre, eğlenmeye gelen iki grup arasında tartışma yaşandı. Mekan içinde başlayan sözlü tartışma, dışarıda kavgaya dönüştü. Gece kulübünün güvenlik görevlileri kavgaya ayırmaya çalıştığı esnada, ismi öğrenilemeyen bir kişi yanında taşıdığı silahla rastgele ateş açmaya başladı. Silah seslerinin ardından kavgaya taraf olan şahıslar kaçarak olay yerinden uzaklaştı.

Açılan ateş sırasında gece kulübü sorumlusu olduğu öğrenilen bir kişi ayağından hafif şekilde yaralanırken, gece kulübünün üzerinde bulunan sitedeki evlerin camına mermiler isabet etti. Vatandaşlar panikle polisi arayarak olayı ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

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İstanbul Beylikdüzüsilahlı kavgagece klübü

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