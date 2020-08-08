Genç yazılımcı 99 model otomobile sesli komut geliştirdi

Osmaniye’de yaşayan 19 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, yaptığı yazılımla 1999 model Renault Toros marka otomobile sesli komutla otomobili çalıştırma, kapatma, ışıkları yakma gibi özellikler ekledi.

Amacının ileride insansız otomobilleri yapmak olduğunu belirten Ali Pampallı, “İmkan verildiği takdirde hem kendimi hem bu yazılımı geliştirebilirim. Kısa bir zaman içerisinde ek özellikler yapacağım. Şerit takip sistemi sayesinde kendiliğinden giden, vites değiştirip vites yükseltip düşüren özellikleri de ekleyebilirim” şeklinde konuştu.