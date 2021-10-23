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Gebzeli esnaf: Her hafta fiyat etiketi değiştirmekten yoruldum

"Her hafta şöyle; mesela geçen hafta gidip 50 liraya aldığımız gömlek, bu hafta 60 lira oluyor"

23 Ekim 2021 08:58

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Kocaeli’nin Gebze ilçesinde esnafın ve vatandaşların sorunlarını dinledi. Bir esnaf, Böke’ye yaşadığı sorunları anlatırken “Her hafta fiyat etiketi değiştirmekten yoruldum. Her hafta 5 bin kalem üründen en az 150-200 tane üründe fiyat etiketi değiştiriyorum, yoruldum” dedi.   

Selin Sayek Böke, CHP Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve parti üyeleri ile birlikte Gebze’de esnafı ziyaret etti. Böke’nin hal hatır sorduğu esnaf ve vatandaşlar yaşadıkları ekonomik sorunları anlattı. 

Selin Sayek Bökeesnaf ziyaretigebzefiyat etiketi değiştirmekten yoruldum

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