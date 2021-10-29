T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gebze'de tren kazası: 2 vagon raydan çıktı

Kazada ilk belirlemelere göre yaşamını yitiren ve yaralanan olmadı

29 Ekim 2021 11:32

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye vagonların raylara oturtulması için vinç çağırıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Yüksek Hızlı Tren Ankara istikametine doğru yavaş geçiş yaptı. 

TCDD'den açıklama

TCDD Taşımacılık, Gebze’de 2 vagonun raydan çıkmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, “29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır” denildi. (DHA- İHA) 

gebzetren kazasıtren

Diğer Videolar

Avustralya'da dev kum fırtınası

Tolga Karel, geçen yıl yanan TIR'ının görüntülerini paylaştı; "Ne ölümlerden döndük, bilin istedim"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Vişegrad Grubu ile futbol oynadı

Kılıçdaroğlu: Saray yine öyle bir adım attı ki; garibanlar parası olanları fonlayacak, hem de dolar üzerinden

Halkbank: Paramızın gücüne güveniyoruz

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 21 Aralık 2021

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24