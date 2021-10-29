Gebze'de tren kazası: 2 vagon raydan çıktı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki yolcu treni kaza yaptı. Bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bölgeye vagonların raylara oturtulması için vinç çağırıldı. Kurtarma çalışmaları sırasında Yüksek Hızlı Tren Ankara istikametine doğru yavaş geçiş yaptı.

TCDD'den açıklama

TCDD Taşımacılık, Gebze’de 2 vagonun raydan çıkmasıyla ilgili olarak açıklama yaptı. Açıklamada, “29 Ekim 2021 Cuma günü saat 10.40’da Gebze gar sahası içerisinde yedek bekleyen boş vagonların manevrası esnasında eğimi neticesinde vagonlar hareket ederek yoldan çıkmıştır. Emniyet sistemi devreye girerek bölgedeki tüm trenler tamamen durdurulmuştur. Olayla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır” denildi. (DHA- İHA)