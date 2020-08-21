Gebze'de çocuk işçiye darp!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir iş yeri sahibi yanında çalıştırdığı 14 yaşındaki çocuk işçiyi dakikalarca darp etti. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüler tepkiye neden oldu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yeri sahibi yanında çalıştırdığı 14 yaşındaki çocuk işçiyi dövdü.

Mahallelinin aktardığı bilgilere göre çocuğu darp etmeye dükkanın içinde başlandı. Öte yandan iş yeri sahibinin daha önce de çevre sakinlerini eline silah alarak korkuttuğu idda edildi.

Görüntülerde, iş yeri sahibi 14 yaşındaki marangoz çocuk işçinin başını yumrukluyor, kafasına ve kaburgalarına diziyle vuruyor, çocuğu iki kez aşağı atmaya çalışıyor, boğazını sıkıyor, arabanın arkasında dövüyor.