T24 LogoT24 Logo
Haberler

GDO’lu iki çeşit hayvan yemine daha ithalat izni verildi; CHP'li Sarıbal eleştirdi

Orhan Sarıbal: AKP döneminde GDO'lu ithal yeme 17 milyar dolar ödendi

25 Ocak 2021 14:15

Tarım ve Orman Bakanlığı, bir GDO’lu mısır çeşidinin daha yem olarak tavuklarda kullanılmasına izin verdi. Bu yemlerin ithal olduğuna dikkat çeken CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, şimdiye kadar 32 çeşit GDO’lu yeme onay verildiğini söyleyerek, AKP iktidarları döneminde GDO’lu ithal yeme 17 milyar dolar ödendiğini açıkladı.

Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçılar Birliği Derneği İktisadi İşletmesi (BESD-BİR) genetiği deştirilmiş ‘MONN87427’ kod numaralı mısırın tavuklarda yem olarak kullanılması için Tarım ve Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık başvuruyu onaylayarak, kararını Resmi Gazete’de 23 Ocak Cumartesi günü yayımladı. Bakanlığın kararına göre 10 yıl kullanım izni verilen GDO’lu bu yem çeşidinin ambalajlanması, taşınması, muhafazası ve nakli için mevzuatta belirtilen kurallara uyulacak ve bu yemin GDO’lu olduğuna ilişkin etiketleme yapılacak.

Bakanlığın GDO’lu yem onayını değerlendiren CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, şimdiye kadar Türkiye’de 32 GDO’lu yeme izin verildiğini vurgulayarak, şunları söyledi:

 “Türkiye yine yurt dışından yeni GDO’lu yem maddelerine izin verdi. Daha önce 25 çeşit olan GDO’lu mısır çeşidi, 26 çeşide çıktı. 7 çeşit olan soya çeşidinde ise üçünün süresi olduğu için iptal edildi, 2 yeni çeşit eklendi. Toplamda 32 çeşit GDO’lu mısır ve soya ürününe yemde kullanılmak üzere ithalat izni verildi. Oysa Türkiye olarak iyi bir planlamayla rahatlıkla yemi üretebiliriz.”

"17 milyar dolar, ithal mısır ve soyaya gitti"

“AKP döneminde 22 milyon ton mısır ithal ettik, 5 milyar dolar ödedik. 29 milyon ton soya ithal ettik, 12 milyar dolar ödedik. Sadece 2 ürüne yemde kullanılmak üzere 17 milyar dolar ödedik. Oysa bu verdiğimiz dövizlerin çok az kısmını çiftçi ve üreticiye versek, Türkiye’nin ne mısır, ne de soya ihtiyacı kalır.”

"İktidar çiftçileri yabancı şirketlerin kölesi haline getirdi"

“İktidar ülkenin tarımını, çiftçisini, beyaz et, süt, yumurta üreticisini yabancı şirketlerin kölesi haline getirmiş durumdadır. İthalat lobileri yandaşlar para kazansın diye planlama yapmak yerine gıda güvenliğimizi yabancı tekellerin eline bırakmış durumdayız.”

Sarıbal, yerli mısır ile ithal mısır arasında görüntüde bile fark olduğunu belirterek, “Yerli mısırımız daha parlak ve berrak” dedi.

ETİKETLER

tarım ve ormanbakanlıkorhan sarıbalgdolu yemgdo

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 14 Mart 2021

Tünel için yapılan çalışmada 2 bin yıllık yerleşim bulundu

Sağlık Bakanlığı'ndan 14 Mart Tıp Bayramı'na özel klip: "Gönüllerin kahramanı sağlıkçılarımıza küçük bir armağan"

Kenan Sofuoğlu, iki yaşındaki oğlunun motosiklet kullandığı anları paylaştı

CHP'li Başarır bir kez daha Osmangazi Köprüsü'ne gitti: 1 saatte en fazla 15 araç geçti; vatandaşlara bugünkü maliyeti 12 milyon lira

CHP'li Balyalı'dan İBB'nin süt dağıtımını eleştiren AKP'li Yazıcı'ya: Cumhurbaşkanı gibi otobüse çıkıp oradan mı atsaydık?

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: "128 milyar dolar nerede?" sorusuna Erdoğan'ın...

Hilal Kaplan: Müslüman feminist olmaz!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İsmail Saymaz: Bülent Ersoy, bu sözler karşısında kıs kıs gülüyor...

Kulis: Berat Albayrak parti yönetiminde görev alacak, Fahrettin Koca bakanlıktan...

AKP'li Özlem Zengin'den Ayasofya baş imamı Boynukalın'a "kadın cinayetleri" yanıtı:...

İçişleri Bakanı Soylu, evini özel harekat basan CHP İlçe Başkanı'ndan...

Anket: Seçmenin "asla oy vermem" dediği partiler hangileri?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

CHP'li Tuncay Özkan paylaştı: "128 milyar dolar nerede?" sorusuna Erdoğan'ın...

Hilal Kaplan: Müslüman feminist olmaz!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24