Gazze sınırında silahıyla atış yaptığı videoyu TikTok'ta yayınlayan İsrail askerine hapis cezası

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre, İsrail Savunma Kuvvetleri'ne bağlı bir asker, İsrail'i Gazze Şeridi'nden ayıran sınır çitine yarı otomoatik tüfeğiyle atış yaptığı bir videoyu, sosyal paylaşım platformu TikTok'ta yayınladı.
Asker, videonun fark edilmesinin ardından 10 gün hapis cezası aldı.
İsrail ordusundan Times of Israel'e yapılan açıklamada, "Askerin videodaki davranışı, askerler ve komutanların riayet etmesi beklenen kurallara aykırı" ifadeleri kullanıldı.
Diğer yandan ordu, askerin kimliği rütbesi, hadisenin meydana geldiği tarih ya da ölen ve yaralananların olup olmadığıyla ilgili detay paylaşmadı.
İsrailli askerin söz konusu eylemi, Filistinli sosyal medya kullanıcılarından tepki aldı.