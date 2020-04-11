T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gaziosmanpaşa’da yasağın ilk günü erzak ve ekmek dağıtımı yapıldı

11 Nisan 2020 14:57

Gaziosmanpaşa Belediyesi sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde 40 bin ihtiyaç sahibi aileye erzak yardımı yaparken, Vefa Sosyal Destek Grubu vatandaşların evlerine ekmek dağıtımı yaptı.

İçişleri Bakanlığının Vefa Sosyal Destek Grubu vasıtasıyla vatandaşlara ekmek ulaştırılacağını açıklamasının ardından Gaziosmanpaşa’da sokağa çıkma yasağının uygulandığı ilk günde ekmek dağıtımı yapıldı. Gaziosmanpaşa Belediyesi ise 40 bin ihtiyaç sahibi aileye 40 bin adet erzak kolisi yardımı yaptı. Toplam 9 ekip 22 personel ile erzak dağıtımını yoğun bir şekilde sürdüren Gaziosmanpaşa Belediyesi, belirlenen evlere yardımları ulaştırdı.

Yardımı eline ulaşan Faik Biçek, “İlgi ve alakaları için çok teşekkür ederim. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Annem için istemiştim. Telefonla istendiğini duydum ve aradım. İlgililer hemen cevap vererek gönderileceğini söylediler. İki defa aradılar ve geldi” dedi.

ETİKETLER

istanbulgaziosmanpaşasokağa çıkma yasağıerzak dağıtımıerzak

Diğer Videolar

İstanbul’da 4 günlük kısıtlama sonrası hareketlilik başladı

Çorlu'da polis şiddetine uğrayan aile: Torunlarımız dedemi, anneannemi dövdüler diyorlar, psikolojileri bozuldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 26 Mayıs 2020

Yine polis şiddeti; Edirne'de baba ve oğluna cop!

Metroda Koronavirüs deneyi; böyle bulaşıyor!

Show Haber ekibine bir haftada ikinci saldırı!

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Sultanbeyli'de polis ve bekçi şiddeti; "Çekmeyin lan, dağılın lan"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İki yüzle doğan yavru kedi 3 gün yaşayabildi...

'Çileğin içinden çıkan böcekler' sosyal medyanın gündeminde...

Koronavirüs nedeniyle yiyecek bulamayan kemirgenler 'saldırganlaştı'...

4 otobüs firması sefere başlayacağı tarihi açıkladı!...

Plajlarda 'yeni normal' dönemi; sigara içmek yasaklandı, 20 dakika kuralı...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya'daki savaş Türkiye ile Rusya'yı da, Lavrov ile Şoygu'yu da...

HSK’nın hakkında inceleme başlattığı hakime Sarısu: Türküler zarar verir mi...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Acun Ilıcalı canlı yayını kapatmayı unuttu: Muazzam bir yayın oldu...

Sultanbeyli'de polis ve bekçi şiddeti; "Çekmeyin lan, dağılın lan"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24