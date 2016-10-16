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Gaziantep'teki ikinci patlama anı kameraya yansıdı

16 Ekim 2016 19:09

Gaziantep’te sabah saatlerinde hücre evine yönelik operasyon ile bağlantısı olduğu belirlenen Burak mahallesindeki bir eve operasyon düzenlendi. Operasyon düzenlenen bölgede silah sesi ve patlama duyuldu. İlk operasyon Şahinbey ilçesine bağlı Güneykent Mahallesi'nde ihbar üzerine bir eve yapılmış, operasyon esnasında evde bulunan canlı bomba kendini patlatmış, 3 polis şehit olmuş, 4'ü Suriye uyruklu 8 kişi yaralanmıştı. Hücre evi operasyonunda 1 canlı bomba da ölü olarak ele geçirilmişti. İkinci operasyon ise ilk patlamanın yaşandığı evin 20 km uzağındaki Burak mahallesinde bir eve düzenlendi. Operasyon düzenlenen bölgede silah sesi ve patlama duyulurken olayda herhangi can kaybı ya da yaralının olup olmadığı hakkında henüz bilgi verilmedi.

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