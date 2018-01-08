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Spor

Gaziantepspor'da futbolcular, kadro dışı bırakılan 3 futbolcunun tebligatını yırttı: Biz bu takımdan kimseyi yedirmeyiz

08 Ocak 2018 14:14

Zor günler geçiren Gaziantepspor'da kadro dışı bırakılan oyuncular, kulübün tebligatlarını yırtarak "Bu takımın sahipleri bizleriz, siz kimseyi kadro dışı bırakamazsınız" dedi. Ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan ve zor günler geçiren TFF 1. Lig ekiplerinden Gaziantepspor'da üç futbolcu kadro dışı bırakılmıştı. Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, futbolcular Elyasa Süme, Muhammed Ildiz ve Şenol Can'ın disiplinsiz hareketleri nedeniyle süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı bildirilirken oyuncular, kulübün verdiği kadro dışı tebligatlarını yırttı

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