Gaziantepli vatandaştan, yüksek elektrik faturasına tepki: “Çocuklarımı okuldan çıkarttım, çalışmıyorum , evde açız”

Gaziantep’te vatandaşlar, elektrik zamlarını faturalarını yakarak protesto etti. Protestoya katılan vatandaşlardan Ramazan Demir, çocuklarını okuldan alıp işe gönderdiğini söyledi. Demir, “Nasıl ödeyeyim, çalışmıyorum. Çocuklarımı okuldan çıkarttım. Ne yapayım, açız evde. Kimse konuşmuyor” dedi.

Gaziantep’te vatandaşlar, yüksek elektrik faturalarını protesto etmek için; Birleşik Tekstil, Dokuma ve Deri İşçileri Sendikası'nın çağrısı üzerine dün Balıklı Park’ta bir araya geldi. Vatandaşlar, zamları; faturalarını yakarak protesto etti.

Vatandaşlardan Ramazan Demir, şunları söyledi:

"Ben iki tane okula giden çocuğum vardı, o çocukları da okuldan çıkarttım"

“Ben iki tane okula giden çocuğum vardı. O çocukları da okuldan çıkarttım. İşe gönderdim çocukları. 300 milyon (300 lira), 200 milyon (200 lira) haftalık eve para getiriyorlar. O duruma geldim. Çocukları bile okuldan çıkartmaya başladık artık. Elektriği ödeyemiyoruz. 300 milyonluk (300 liralık) elektrik şu anda 1 milyar 115 milyon (bin 115 lira) geliyor. Bu yüzde 300’ü bile geçiyor.

‘Kademeli tarife’ dediler. Ben gecekonduda yaşıyorum, gecekonduları belki siz bilirsiniz, ama bizim partideki milletvekilleri bilmez; onlar lüks hayat yaşadıkları için, onlar bilmezler. İki katlı bir evde tek bir aboneliğimiz var. Bu abonelik kademeli tarifeye geçtiği zaman 400-500 kilowattı bulur.”

"Biz insanca yaşamak istiyoruz"

Zamlardan dolayı daha önceki faturaları bile ödemekte güçlük çektiklerini söyleyen Demir, gelen yüzde 400 zamlardan sonra da hiç ödeyemeyecek hale geldiklerini belirtti.

Demir şunları söyledi:

“İnsanca yaşamak istiyoruz. O kadar milletvekili seçtik. Yiyip, içmeye mi gittiniz? Hani haklarımızı arayacaktınız? Yoksulluğu kaldıracaktınız? Biz insanca yaşamak istiyoruz. Biz terörist değiliz, bu ülkenin vatandaşıyız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Burada bir yürüyüş yaparsak, derler ki ‘bunlar teröristtir.’ Biz terörist değiliz, hakkımızı istiyoruz.

Ben şu faturaları nasıl ödeyeyim, çalışmıyorum. Ben çocuklarımı okuldan çıkarttım. Kim verecek bunun hesabını? Çalışmıyorum, hamallık yapıyorum, hamallık da şu anda yok. Çocuklarıma bir şey götüremiyorum. Ne yapayım, açız evde. Kimse konuşamıyor, konuşun arkadaşlar…”