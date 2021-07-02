Gaziantepli sanayiciye "Sadede gel" diyen Bakan Varank'a tepki: "Hiç kimse Gaziantep sanayicisine böyle hitap edemez"

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'e yaptığı ziyaret sırasında sanayici iş insanları ile yaptığı görüşme sırasında, bir sanayicinin kendisine bir şey anlattığı sırada "Ne istiyorsun, sadede gel” dedi. Söz konusu anların görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan DEVA Partisi Gaziantep Kurucu İl Başkanı Ertuğrul Kaya, Bakan Varank'a "Hiç kimse Gaziantep sanayicisine böyle hitap edemez" sözleriyle tepki gösterdi.

"Lafa gelince tevazu sahaya çıkınca 'ne istiyorsun, sadede gel' öyle mi?" diyen Kaya, Twitter'dan gösterdiği tepkide "Sayın Varank, “sadede gel“ diye hitap ettiğiniz Gaziantepli sanayicimiz sizin yanlış ekonomi politikalarınıza rağmen yıllık 7 milyar dolar ihracatla bu ülkenin bu kentin ekonomisine değer katıyor" dedi.

Kaya'nın Twitter'dan Bakan Varank'a şu sözlerle seslendi:

"Sayın Varank, aşağıdaki videoda size derdini anlatmaya çalışan Gaziantepli sanayicimize “ne istiyorsun, sadede gel” diyorsunuz. Hiç kimse Gaziantep sanayicisine böyle hitap edemez. Lafa gelince tevazu sahaya çıkınca “ne istiyorsun, sadede gel” öyle mi?"

"Sayın Varank, “sadede gel“ diye hitap ettiğiniz Gaziantepli sanayicimiz sizin yanlış ekonomi politikalarınıza rağmen yıllık 7 milyar dolar ihracatla bu ülkenin bu kentin ekonomisine değer katıyor."

"Sayın Varank, hani koro halinde biz “milletimizin emrindeyiz” diyorsunuz ya. Biz sanayicimizle diyaloğunuzda durumun hamasi sloganlarınızın tam aksi olduğunu bir kez daha gördük."

"Sayın Varank, “sadede gel” diye hitap ettiğiniz Gaziantepli sanayicimiz batırdığınız ekonomide devletten destek almadan alnının teriyle 7 Milyar dolarlık ihracat destanı yazıyor."

"Diğer yandan AK Parti Gaziantep milletvekillerinin önünde cereyan eden bu diyaloğa seyirci kalmaları da ayrıca utanç verici. “Bir saniye sayın Bakan, sanayicimize böyle hitap etmemelisiniz” diyemediniz mi?"

"Sayın Varank, daha yeni Genel Başkanımız Sayın Ali Babacan’a kibir iması yaparak iftira atmıştınız. Vaziyetiniz ortada; takke düştü kel göründü."

"Sayın Varank, şimdi sizi derhal kaba ve üstten davrandığınız sanayicimizin şahsında tüm Gaziantepli sanayicilerimizden özür dilemeye davet ediyorum."