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Gaziantep’te restoranlarda hijyeni denetleyen "fıstık gibi" sertifikasının ilki verildi

09 Haziran 2020 14:11

Dünyaca ünlü mutfağıyla UNESCO tarafından gastronomi kenti ilan edilen Gaziantep'te, Büyükşehir Belediyesinin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında yürüttüğü hijyen eğitimlerini tamamlayan gıda işletmelerine "Fıstık Gibi" sertifikası verilmeye devam ediliyor.

İlki dün verilen sertifikanın ardından bugün de eğitimlerini tamamlayan iki iş yerine daha sertifikaları verildi. Sertifika töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep ile birlikte Türkiye’nin de ağız tadının geldiğini belirterek, “Pandemiyle birlikte biz artık sağlıklı kentinde başkentiyiz. Biz artık hijyende, kalitede iddiası olan bir şehiriz. Ticaret odasıyla birlikte şehrin restoranları ile ilgili bir çalışma yaptık. Sertifikaların ardından denetim yapıyoruz ve büyük biri kampanya ile ‘ağzımızın tadı geldi’ diyoruz. Bu şehrin ağzının tadı geldiyse Türkiye’nin ağız tadının geldiğine inanıyoruz” dedi.
Konuşmanın ardından eğitimlere katılan restoran çalışanlarına ve denetimlerden geçen restoranlara ‘fıstık gibi’ sertifikaları verildi.

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