Gaziantep’te Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nde ilk sergi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ortaklığında Gaziantep’te kurulan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü’nün düzenlenen, “Tarih Size Bakıyor- Ara Güler Fotoğraflarında Arkeoloji” sergisi törenle açıldı.

Doğuş Grubu’nun destekleriyle kurulan Ara Güler Müzesi ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi iş birliğinde Engin Özendes küratörlüğünde yapılan sergide, usta fotoğrafçının Afrodisias, Nemrut Dağı, Herakleia gibi Türkiye’nin en önemli arkeolojik alanlarında çektiği fotoğraflar ile Moğolistan’da bulunan Göktürk Yazıtları’ndan da fotoğraflar yer alıyor.

Türkiye’den 21, Moğolistan’dan 1 olmak üzere 22 arkeolojik alandan 132 fotoğrafın yer aldığı sergi 1 Eylül’e kadar ziyarete açık olacak.