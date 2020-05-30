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Gaziantep'te polis şiddeti kamerada

30 Mayıs 2020 09:08

Otobüs yolculuğunda Gaziantep gişelerinde durdurulan Diyarbakır firmasına ait otobüsten indirilen bir kişi polisler tarafından herkesin gözü önünde darp edildi.

Gaziantep gişelerinde durdurulan Diyarbakır firmasına ait otobüsten indirilen bir genç polisler tarafından herkesin gözü önünde darp edildi. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde gencin otobüsten indirilerek, herkesin gözü önünde darp edilerek, gözaltına alındığı görülüyor.

Daha önce Nusaybin, Sultangazi, Eyüp, Sultanbeyli, Zeytinburnu, Adana, Çorlu, Cizre ve Edirne’nin Keşan ilçesinde yaşanan polis şiddeti görüntülenmiş, sosyal medyadan gelen tepkiler üzerine şiddet uygulayan bazı polisler görevden alınmıştı. 

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