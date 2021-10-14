T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gaziantep'te öğretmenden öğrenciye 'gürültü' dayağı

Öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı

14 Ekim 2021 19:10

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bir lise öğrencisi ders sırasında felsefe öğretmeni tarafından gürültü yaptığı gerekçesiyle darp edildi. Görüntülerin yansıması üzerine ise hakkında soruşturma başlatılan öğretmen açığa alınırken cep telefonu ile olayı kaydeden kişinin de belirlenmesi için kovuşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, ilçede bulunan Anadolu Lisesi'nde 15 yaşındaki Lise öğrencisi M.T. K., felsefe dersinde gürültü yaptığı gerekçesiyle öğretmeni M.Y., tarafından arkadaşlarının arasında darp edildi.

O anlar ise bir cep telefonu ile kaydedildi.

Görüntülerin ortaya çıkması üzerine ise Gaziantep Valiliği öğretmen hakkında soruşturma başlatılarak, açığa alındığını duyurdu. Öğrenci ile ailesinin ise bugün İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunarak öğretmen ve görüntüleri çekenler hakkında şikâyetçi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, görüntüleri çeken kişi ya da kişilerin belirlenmesi için kovuşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

gaziantepislahiyeöğretmenfelsefeöğrenci

Diğer Videolar

10 yaşındaki çocuğun kafasına saplanan makas operasyonla çıkarıldı

Liselerarası Futbol Müsabakası final maçında gerginlik; polis müdahale etti

Menderes’te balıklar ölmeye başladı: "Bölgedeki ekosistem çökebilir"

İBB'den sokakta yaşayan hayvanlar için mama kaplı ağaç dibi ızgaraları

İnşaat işçisi yere çakılmaktan son anda kurtuldu

Metin Gürcan’ın avukatı Yusuf Şahin, “Headquarter” ifadesine açıklık getirdi: Metin Bey 'parti genel merkezine gideceğim' diyor

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24