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Gaziantep'te cadde ve sokaklar Koronavirüs'e rağmen insanlarla dolu

21 Nisan 2020 12:09

Dünyayı etkisi altına alan yeni tıp Koronavirüs ile mücadele sürerken Gaziantep'te 'Evde kal' çağrılarının karşılık bulmadığı görüldü. Kentte bazı vatandaşların sosyal mesafe kuralına da maske takma kuralına da uymadığı gözlendi. Şehirde otobüslerin de dolu olduğu görüldü. 

Dünya genelinde etkisini sürdüren yeni tip Koronavirüs nedeniyle Türkiye'de de bir dizi tedbir alındı. Özellikle 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanırken, diğerleri için de "Evde kal" çağrıları yapıldı. Maske ve eldiven kullanımı önerilirken, başta toplu taşıma araçları olmak üzere her yerde sosyal mesafe kuralına uyulması, kalabalık ortamlardan ve temastan kaçınılması istendi.

Gaziantep'te ise nazı vatandaşların bu kurallara uymadığı görüldü. Hafta sonundaki sokağa çıkma kısıtlamasının ardından Gaziantepliler kendilerini sokağa attı. 

Alışveriş caddeleri başta olmak üzere kent merkezinde insan yoğunluğu yaşandı. 

Yolcu otobüsleri sosyal mesafe kuralına rağmen tıklım tıklım dolarken, yolcu koltuklarının tamamının dolduğu, ayaktakilerin ise ise iç içe, birbirleriyle temas halinde yolculuk ettiği görüldü. 

Bazı kişilerin maske takmadığı kimilerinin de birbirleriyle temas halinde olduğu görüldü. 

Kaynak: İHA

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