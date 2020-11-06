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Gaziantep'te bir kadın, köpeklerin mamasını çalan kişiyi beyzbol sopasıyla dövdü

"Bir taraftan yemekleri alıp bir taraftan da köpeklere vuruyordu"

06 Kasım 2020 11:30

Gaziantep’te sokak hayvanları için bırakılan mamaları çalan kişi, bir kadın tarafından beyzbol sopası ile dövüldü. Kadın, hırsızın köpekleri tekmelediğini görünce dayanamadığını söyledi.

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