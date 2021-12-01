Gaziantep'te babası tarafından darp edilen bebeğin dedesi: Kızımın telefon kullanmasını istemiyordu

Gaziantep'te, babası tarafından acımasızca darp edilen 2 aylık Cihan bebeğin dedesi Mustafa Uçar açıklamalarda bulundu. Bir süredir bebeğin babasından şüphelendiklerini ve o yüzden gizlice görüntü çekmeye karar verdiklerini söyleyen dede Mustafa Uçar, görüntüleri izleyince kızının ağlamaktan konuşamadığını, kendilerinin ise şok geçirdiğini aktardı. Olay sonrası darp raporu almak için gittikleri hastanede bebeğin beyin kanaması geçirdiğini öğrendiklerini de söyleyen dede, bebeğin hayati tehlikesinin devam ettiğini aktardı.

"Bu cani en ağır cezayı alsın"

Olay sonrası hastane önünde açıklama yapan dede Mustafa Uçar, "Ben bu şahsın hiçbir şekilde içeriden çıkmamasını istiyorum. Bu acı bizim başımıza geldi, başkaları da böyle çekmesin, böyle acılar yaşamasın. Bunun gibi caniler hiçbir şekilde içeriden çıkmasın. Uzun bir ceza almasını istiyorum. Kızıma da daha önce şiddet uyguluyormuş" dedi.

"Bebeğin yüzünde morluklar oluyormuş, kızım şüphelendiği için gizli görüntü çekmeye karar vermiş"

Kızının bebeğe şiddetten şüphelendiğini ve o nedenle gizli görüntü çekmeye karar verdiklerini aktaran dede Uçar, "Kızım da çocuğa da şiddet uyguladığından şüphelenmiş ve gizli olarak bu görüntüleri çekmiş. Bebeğin yüzünde bazen morluklar oluyormuş, kızım da bunlardan şüphelenince telefonla gizli gizli çekmeye karar vermiş. Biz de kendisine gizli çekmesini söyledik. Görüntüler çekildikten sonra yayınlandı ve bu noktaya geldik. Kızım, bebeğine yapılanlardan dolayı çok kötü durumda, konuşamayacak bir halde. Çocuk hasta ve iç kanama geçiriyor" ifadelerini kullandı.

"Daha önce boşanacaklardı ama vazgeçtiler"

Kızı ile damadının daha önce de boşanmak için başvuru yaptığını ama daha sonra aile büyüklerinin araya girmesiyle vazgeçtiklerini söyleyen dede, "Bir yıl 3 aydır evlilerdi. Daha önce de bir boşanma mevzuları vardı. Daha sonra araya büyükler araya girince biz de yuvası dağılmasın diye barışmalarına karar verdik. Ama buna rağmen avukata da dosyayı kapatmamasını söyledim. Sonra da böyle bir durumdan şüphelenince ortaya bu görüntüler çıktı" diye konuştu.

"Kızımın telefon kullanmasına izin vermiyordu"

Cani Yunus Göç'ün kızının cep telefonu kullanmasına izin vermediğini de aktaran dede, "O şahıs kızıma cep telefonu almıyordu, cep telefonu kullanmasına bile izin vermiyordu. Muhtemelen kendisini çekmesinden korkmuş" dedi.

"Kızım görüntüleri izleyince konuşmadı"