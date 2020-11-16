T24 LogoT24 Logo
Haberler

Gaziantep'te adli tıp görevlilerine saldırı böyle görüntülendi

16 Kasım 2020 15:15

Gaziantep'te dün gece hastanenin 5. katından atlayarak intihar eden Mustafa Ataş'ın hastane bahçesinde birbirine giren yakınları, bu kez taş ve sopalarla Adli Tıp Kurumu görevlilerine saldırdı. O anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Gaziantep 25 Aralık Devlet Hastanesinde kırık için ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa Ataş (37), hastanenin 5. katındaki odanın penceresinden atlayarak intihar etmiş, eşiyle yaşadığı tartışma sonucu atladığı iddia edilen Aktaş'ın olay yerine gelen yakınları hastane bahçesinde birbirine girmişti. Aktaş’ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırılmıştı.

Ataş'ın yakınları, cenazelere korona virüs nedeniyle yapılan testin sonucunu beklemek istemeyince bu defa da Adli Tıp Kurumunda ortalığı birbirine kattı. Cenazeyi hemen almak isteyen Ataş'ın yakınları, adli tıp görevlilerine taş ve sopalarla saldırdı. Saldırıda otopsi merkezinin camları kırılırken, polis ekipleri sevk edildi.

ETİKETLER

gaziantepantepadli tıpsaldırı

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 2 Ocak 2021

Oturduğu dairenin duvarını gizli kumbara yaptı

Dünyanın en yaşlı insanı 118 yaşına bastı

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, destekçilerinin tezahüratları üzerine denize atladı

Beşiktaş'ta özel harekat polisi denize atlayıp turisti kurtardı

Kumar baskınına giden jandarma duvarı kepçeyle yıkarak içeri girdi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz: Kaçmadım, yurtdışı yasağım yok...

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Antalyaspor, Ersun Yanal hakkında kararını verdi...

Doğalgaz ve elektriğe zam...

Ahmet Hakan'dan yılbaşı sepetinde bir şişe şarap gönderen Mersin Büyükşehir...

Ali Koç; "Ona pahalıya mal olacak" demişti; Fenerbahçe'nin Max Kruse'ye...

Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

“Bir yıla kalmaz unutulur dediler, Vladimir Vısotskiy 40 yıldır unutulmadı”...

"Kadınların kazanımları 20 yıl öncesine döndü; STK’larla ilgili düzenleme kadınları...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Korkmaz: Kaçmadım, yurtdışı yasağım yok...

Üç üniversite bitiren pazarcı isyan etti: "Ekmek 3 lira' deseniz...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24