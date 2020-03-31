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Gaziantep İslahiye'de spor ve oyun alanları güvenlik şeritleri ile kapatıldı

31 Mart 2020 13:15

Gaziantep'in İslahiye Belediyesi, Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki yürüyüş, çocuk oyun parkları ve park içerisindeki spor aletlerini güvenlik şeridi çekerek, kullanıma kapattı.

İslahiye Belediyesi, Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ilçedeki park, oyun ve spor alanlarının kullanılmasını engellemek için güvenlik şeridi çekerek, kapattı. Kapatılan oyun ve spor aletlerine Türkçe ve Arapça olarak 'Koronavirüs salgını nedeni ile oyun alanına girmek yasaktır' uyarı yazısı asıldı.

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