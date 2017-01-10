Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik terör saldırısından ilk görüntüler!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü önünde güvenlik güçleri ile biri canlı bomba olduğu iddia edilen iki terörist arasında çatışma çıktı. Bölge muhabiri Ali Budak, saldırganlardan birinin etkisiz hale getirildiğini aktarırken, NTV muhabiri Mehmet Demir ise canlı bomba olarak değerlendiren ve olay yerinden kaçan diğer teröriste yönelik olarak operasyon başlatıldığını aktardı. Çıkan çatışmada bir polis ağır yaralandı. Doğan Haber Ajansı (DHA) çatışmanın saat 15.20'de başladığını bildirdi. Yaklaşık iki dakika süren çatışma seslerinin ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi.