Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'den New York Belediye Başkanı Eric Adams’a ziyaret; ''Yeni iş birliklerinin doğmasını ümit ediyoruz”

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Gaziantep Büyükşehir Belediye (GBB) Başkanı Fatma Şahin, New York Belediye Başkanı Eric Adams’ı ziyaret etti.

TBB ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ocak ayında New York Belediye Başkanı seçilen eski Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’ı uluslararası anlamda ilk ziyaret eden isim oldu. Eski Brooklyn belediye başkanlığı döneminde Gaziantep’i ziyaret eden Eric Adams, Fatma Şahin ve heyetini makamında ağırladı. Adams, Şahin ile yaptığı görüşmede, Türkiye’nin ve Gaziantep’in salgın sürecinde uygulamaya aldığı tedbirleri dinledi.

Manhattan’daki New York Belediye binasında New York Belediye Başkanı Eric Adams ile biraraya gelen Şahin, New York Belediyesi ile uzun soluklu projeler gerçekleştirmek istediklerini belirterek, “Sayın Eric Adams ile tanışıklığımız eskiye dayanıyor. Kendisini yeni görevinden dolayı tebrik ediyorum. Gaziantep ve New York arası yeni iş birliklerinin doğmasını ümit ediyoruz” diye konuştu.

Yaşlı, yoksul, mağdur, muhtaç kimseleri geride bırakmadan yol gitmeye çalıştıklarını söyleyen Şahin, “Zor bir dönem. Daha çok iş birliği ve dayanışma yapmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Bir taraftan sağlıklı bir şehir olmak için bilim kurulundan çıkan kararlara uymak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Adams: Halkın sorunlarına yakın temasta olan belediye başkanları, çözümleri de en hızlı tespit edendir

Global şehirlerin kalkınması üzerine Şahin ile sohbet eden New York Belediye Başkanı Eric Adams ise dünyadaki sorunların çözümünün belediye başkanlarında olduğunu aktararak, “Halkın sorunlarına yakın temasta olan belediye başkanları, çözümleri de en hızlı tespit edendir” dedi.

Pandemi sürecinde zor bir döneme tanıklık ettiklerini ifade eden Adams, Türkiye’de yerel belediyeler ile merkezi yönetim arasındaki koordinasyonun toplumsal açıdan çok yapıcı kararları beraberinde getirdiğini söyledi. Adams, “Türkiye ve Gaziantep’in pandemi sürecindeki yol haritasının diğer şehirlerin örnek alması gerekiyor. Türkiye Belediyeler Birliği nezdinde Gaziantep ve diğer şehirlerin belediyeleri ile iş birliği yapmak bizim için de doğru bir karar olacaktır” diye konuştu.