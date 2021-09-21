Gaziantep Belediye Başkanı Şahin'den "Hareketlilik Haftası" paylaşımı; AB Delegasyonu Başkanı ile halat çekme mücadelesi

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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medya hesabından bir video paylaşarak "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yapılan etkinliklere dikkat çekti. Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve takımı ile yaptığı halat çekme yarışının görüntülerini paylaştı.

Şahin, paylaşımında "Avrupa #HareketlilikHaftası'nda gençlerle hareketlendik. Halat çektik. AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve takımı da iyi mücadele etti ama biz yendik" dedi.