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Gaziantep Belediye Başkanı Şahin'den "Hareketlilik Haftası" paylaşımı; AB Delegasyonu Başkanı ile halat çekme mücadelesi

"Takımı da iyi mücadele etti ama biz yendik"

21 Eylül 2021 14:26

T24 Video Haber Merkezi

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin sosyal medya hesabından bir video paylaşarak  "Avrupa Hareketlilik Haftası" kapsamında yapılan etkinliklere dikkat çekti. Şahin, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve takımı  ile yaptığı halat çekme yarışının görüntülerini paylaştı.

Şahin, paylaşımında "Avrupa #HareketlilikHaftası'nda gençlerle hareketlendik. Halat çektik. AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ve takımı da iyi mücadele etti ama biz yendik" dedi. 

Fatma Şahinhalat çekmeGaziantep Büyükşehir Belediye BaşkanıAB Delegasyonu Başkanı

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