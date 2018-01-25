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Gazi otobüsten indirildi: Ben seni almıyorum, git istediğin yere şikâyet et!

25 Ocak 2018 16:06

İstanbul'da ücretsiz kartla özel halk otobüsüne binen bir gazi, şoför tarafından otobüsten indirildi. O anlara ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine açıklama yapan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Sürücü hakkında hemen soruşturma başlatılmış olup cezai işlem uygulanacaktır" dedi. Olay, geçtiğimiz pazartesi günü Beşiktaş'ta çift katlı özel halk otobüsünde meydana geldi. Ücretsiz toplu taşıma kartıyla otobüse binen gazi ücretsiz kartın çift katlı otobüste geçerli olmadığını söyleyen sürücü tarafından otobüsten indirildi. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kartını gösterip otobüse binen gaziye, sürücü "Ben seni almıyorum. İstediğin yere git şikâyet et, 50 sefer söyledim bu arabalarda geçmiyor" diyor. Yaşanan tartışma sonrası gazi, yağmurlu havada otobüsten indiriliyor...

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