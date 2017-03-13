Gazi katliamının 22. yıl anmasına TOMA'lı biber gazlı müdahale!

12 Mart 1995'te 22 kişinin yaşamını yitirdiği Gazi Katliamı'nın yıldönümünde yaşamını yitirenleri anmak için vatandaşlar Gazi Cemevi önünde toplandı. Polis, eski karakolun önüne yürüyüş yapmak isteyen vatandaşların önünü kesti. Vatandaşların dağılmaması üzerine Gazi Cemevi önündeki polis barikatı kaldırıldı. Ardından eski karakola doğru yürüyüşe devam edildi. Karakol önünde toplanan vatandaşlar anma yürüyüşü için Gazi Cemevi'ne doğru harekete geçti. Polis, Şair Abay Lisesi önüne gelindiğinde vatandaşlara gaz bombası ve tazyikli suyla müdahale etti.