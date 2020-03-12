Gazi Katliamı'nda hayatını kaybedenler anıldı

Alevilerin yoğunlukta olduğu İstanbul Gazi Mahallesi'nde 12 Mart 1995'te çıkan olaylarda hayatını kaybeden 22 kişi anıldı.

25. yıl anmasında Gazi Cemevi önünde toplanan kalabalık her yıl olduğu gibi hayatlarını kaybedenlerin defnedildiği mezarlığa yürüdü.

Yürüyüşte hem Gazi hem de Gezi eylemlerinde hayatını kaybedenlerin isimleri okundu.

Saygı duruşundan sonra ilk saldırının olduğu yere karanfiller bırakıldı.

Yürüyüşün ardından hayatını kaybedenler mezarları başında anıldı. Karanfiller bırakıldı.

Fotoğraflar: T24

Gazi Katliamı

12 Mart 1995 akşamı Gazi Mahallesi’nde 3 kahvehane ve 1 pastane tarandı.

140Journos'un derlediği bilgilere göre, kahvehanelere yönelik saldırıda Alevi dedesi Halil Kaya yaşamını yitirdi. 5'i ağır 25 kişi de yaralandı.

Ateşin açıldığı taksi gasp edilmiş ve taksi şoförü öldürülmüştü. Taksi, iz bırakmamak için yakıldı. Failler yakalanamadı.

Saldırının ardından mahallede protesto gösterileri başladı, cemevi önünde toplanıldı.

13 Mart günü gösteriler sırasında 15 kişinin hayatını kaybetmesiyle valilik, üç mahallede sokağa çıkma yasağı ilan etti.

14 Mart günü çatışmaların devam etmesiyle polisin ardından mahalleye askeri ekipler de sevk edildi.

15 Mart günü, Gazi’de yaşananların yanı sıra İstanbul Ümraniye 1 Mayıs/Mustafa kemal Mahallesi’ndeki protestoya müdahaleler esnasında da 5 kişi öldürüldü.

Toplam can kaybı 22'ye yükseldi, en az 155 kişi yaralandı. Gözaltı sayısı ise binlerle ifade ediliyordu.

Eyüp Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 polis hakkında “müdafaa ve zaruret sınırını aşarak faili belli olmayacak şekilde adam öldürmek” iddiasıyla dava açtı.

Eyüp Ağır Ceza Mahkemesi, davanın güvenlik gerekçesiyle başka bir şehre naklini istedi ve dava Trabzon Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Polislerin hedef gözeterek ateş ettiklerine dair fotoğraflar ile ölenlerden 7'sinin polis kurşunuyla hayatını kaybettiğini belirten Adli Tıp Kurumu otopsi raporları mahkeme heyetine sunuldu. Müdahil avukatların, dönemin yetkililerinin tanık olarak dinlenmesi taleplerini reddedildi. Yargılama 5 yıl sürdü.

Davada yargılanan 20 polisten 18'i beraat ederken; polis Adem Albayrak ve Mehmet Metin Gündoğdu’ya toplam 4 yıl 32 ay hapis cezası verildi.