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Gazetecilerden yeni infaz paketine tepki: Salgın tüm cezaevlerini sarmadan yeni infaz düzenlemesinin kapsamı genişletilsin

01 Nisan 2020 15:02

Haberin Var Mı platformu, TBMM'ye sunulması beklenen ve 90 bin mahkumun tahliye edilmesini sağlayacak yeni infaz paketinde tutuklu gazetecilerin kapsam dışı  bırakılması üzerine başlattığı kampanyaya devam ediyor. 

Haberin Var Mı platformu tarafından yapılan açıklamada, gazeteciler, öğrenciler ve siyasetçilerin yeni infaz paketi kapsamına alınması gerektiği belirtildi. Açıklama ile birlikte ayrıca bir video ile hapiste bulunan gazetecilerin durumuna dikkat çekildi. 

'Meclis Göreve, Gazetecilere Tahliye' başlığıyla yayınlanan açıklamada, "Türkiye'deki 359 hapishanede doluluk oranı yüzde 127. Son verilere göre hapishanelerde 100’den fazlası gazeteci olmak üzere 257 bin hükümlü, 43 bin tutuklu var. Vakit daralıyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Uluslararası Af Örgütü, Avrupa Birliği parlamenterleri, Uluslararası Pen ve diğerleri Türkiye’ye çağrılarını yineliyor: Cezaevlerini çok geç olmadan boşaltın! Ama dün yapılan açıklamayla görüldü ki bu çağrılar ciddiye alınmıyor. Bir kez daha yineliyoruz: Covid19 bir ateş gibi tüm cezaevlerini sarmadan yeni infaz düzenlemesinin kapsamı genişletilsin. Haberlerinden, demeçlerinden ve görüşlerinden dolayı "terörist" muamelesi gören gazeteciler, öğrenciler ve siyasetçiler de infaz düzenlemesine dahil edilsin" denildi. 

 

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