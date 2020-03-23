Gazeteciler Dayanışma Ağı: İşsiz kalanların, çalışma zorunda bırakılanların sesini duyuracağız

Gazeteciler Dayanışma Ağı, Koronavirüs günlerinde dayanışma çağrısında bulundu.

"Koronavirüs salgını nedeniyle, risk grubunda olanların, sağlıksız koşullarda çalışmak zorunda bırakılanların, işsiz kalanların, ücretsiz izin verilenlerin dayanışmaya ihtiyacı var."

"Biz gazeteciler tüm yurttaşlarımıza sesleniyoruz. Çok geç olmadan, dayanışma ağlarımızı kuralım, olanları genişletelim, örgütlenelim."

"Mahallemizde, işyerimizde, sektörümüzde insanca bir yaşamın koşullarını yaratmak için… Kimseyi yalnız bırakmamak için… İnsan yaşamını hiçe sayan politika ve uygulamalara direnmek için"

"Gazeteciler Dayanışma Ağı olarak, tüm ağlarla da dayanışma içinde olacağımızı ilan ediyoruz. Tespit ettiğiniz sorunları, taleplerinizi, sergilediğiniz dayanışma faaliyetlerini halka duyurmaya çalışacağız. Haberinizi yapacağız, görüşünüzü alacağız, sesinize ses katacağız. Haydi dayanışmaya!"