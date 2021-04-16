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Gazetecilerden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'teşekkür' çiçeği: "Ne tatlı bir sürpriz ya"

"Tabii bizim de bunu karşılığını vermemiz lazım"

16 Nisan 2021 14:24

T24 Haber Mekezi

Gazeteciler, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, gazetecilere aşıda öncelik tanındığı için teşekkür ederek çiçek verdi. 

Cuma namazı çıkışı gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Erdoğan, gazetecilerin verdiği çiçek üzerine "Ne tatlı bir sürpriz ya" dedi. 

Gazetecilere teşekkür erden Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Başkanı Fahrettin Altun'a dönerek "Tabii bizim de bunu karşılığını vermemiz lazım. Biz onu hallederiz" ifadelerini kullandı. 

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip ErdoğanCuma namazı çıkışıgazetecilerden erdoğana çiçekNe tatlı bir sürpriz ya

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