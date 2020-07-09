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Ankara Kuğulu Park'ta baro başkanları ve avukatlara polis engeli

09 Temmuz 2020 16:10

Polis 'çoklu baro' teklifine karşı Ankara Kuğulu Park’ta nöbet tutan baro başkanlarını ablukaya aldı. Gazetecilerin baro başkanlarının yanına gitmesine izin verilmedi. Gazeteci Sibel Hürtaş'ın görüntülerine göre, basın kartı olmayan gazetecileri polis baro başkanlarının yanına almadı. İçeri giren gazeteciler basın kartı olmayanların engellenmesi nedeniyle geri çıktı. 

Duvar’da yer alan habere göre, Kuğulu Park’ta nöbete başlayan çok sayıda baro başkanının çevresi emniyet araçları ve çevik kuvvet ekipleri tarafından çevrildi, parka girilmesine izin verilmiyor. Barikatın ardından açıklama yapan İzmir Barosu Başkanı Özkan Yücel, “Bu durum polis devleti olduğumuzun bir kanıtıdır” dedi. Baro başkanlarının çağrısı ile Kuğulu Park’a gelen avukatlar, polis ablukası altında olan meslektaşlarına destek verdi. 

Kuğulu Park'ta baro başkanlarına polis ablukası devam ederken CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal polis barikatını yıktı. Burada konuşan Tanal, "Parktaki lokantayı bile ablukaya aldılar. Baro başkanaları para toplayıp zararı giderdi. Memleketin geldiği hale bakın" dedi. 

Avukatlar, polise yönelik “Parkı aç, parkı aç” sloganı atarken, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş da polise tepki gösterdi. Tanal, polisin kurduğu barikat noktalarını iterek açarken, onun eylemine diğer göstericiler de destek verdi. Barikatlar kısa süre için yaşanan karmaşa sırasında kısa süre için açıldı ancak polis kısa süre sonra yeniden barikatları kurdu.

Baro başkanları ve avukatların protestosuna destek için gelenler arasında HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ve Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık da yer aldı. 

Polis alanda nöbet tutan baro başkanlarına, avukatlara sert müdahalede bulundu. Bazı avukatların müdahale esnasında yere düştüğü görüldü. 

 

 

 

 

 

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