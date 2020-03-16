Gazeteciler cezaevinde, haberin var mı?

Libya'da hayatını kaybeden istihbarat görevlisinin cenaze haberini yaptıkları gerekçesiyle 6 gazetecinin tutuklanmasının ardından kurulan Haberin Var Mı platformu son dönemde gazetecilere yönelik baskılara dikkati çekmek için bir video hazırladı.

Platformun gazetecilerin tutuklanmasına ilişkin metni şöyle:

Oda Tv’den Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç, Barış Pehlivan, Yeni Yaşam’dan Mehmet Ferhat Çelik, Aydın Keser, Yeniçağ’dan Murat Ağırel, Yakındoğu haber sitesinden Alptekin Dursunoğlu, Rudaw medyadan Rawin Sterk tutuklandı.

Haberin var mı?

Cezaevlerindeki onlarca gazeteciye 8 gazeteci daha katıldı.

Demir kapı, kör pencere… Gazetecilerin üzerine kapandı yine.

Haberin var mı?

Çalıştıkları kurumlara veya politik tutumlarına bakmaksızın, cezaevindeki tüm gazeteciler için o demir kapıları hep beraber kıracağız! Unutmayın, gazetecileri tutuklamakla gerçeklerin halka ulaşmasına engel olamazsınız.



Sadakatimiz sadece gerçeğe ve temeli o gerçeği halka ulaştırmak olan mesleğimizdedir. Kimseye biat etmeyeceğiz, susmayacağız. Halkın gerçekleri öğrenme hakkı için gazetecilik yapmaya devam edeceğiz.

Haberin var mı? Memleketin dağlarına yine bahar gelecek!