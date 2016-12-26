Gazeteciden Bakan Müezzinoğlu'na: Yemek veriyorsunuz ama rakı yok, bu nasıl laiklik?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Edirne'de katıldığı toplantıda bir gazetecinin "Yemek veriyorsunuz ama rakı yok. Bu nasıl laiklik?" sorusuyla karşılaştı. Gazetecinin "Bu nasıl laiklik?" eleştirisi üzerine Bakan Müezzinoğlu şöyle konuştu: "Hekimlikte alkolün faydalı olduğuna dair tek bir bilimsel çalışma yok. Tam aksine alkolün sağlığa zararları olduğu bilinen bir gerçek. Hekim olarak alkole karşıyım. Laikliğe gelince bu yemeği ben veriyorum, ne ikram edeceğime ben karar veririm. Yarın akşam sen yemek verirsen, orada da ne ikram edeceğine sen karar verirsin. Benim de laiklik anlayışım budur."