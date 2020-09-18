Gazeteci- yazar Taha Akyol, nasıl dolandırıldığını anlattı: Oğlumu arayıp 'Baban tehlikede' dediler

Gazeteci- yazar Taha Akyol, dün sabah saatlerinde kendisini arayarak polis olduklarını söyleyen kişilerce hesaplarının FETÖ’nün eline geçtiği bahanesiyle dolandırılmak istendi. Aynı kişiler Taha Akyol’un oğlu Ertuğrul Akyol’u da arayarak kendisinin banka hesaplarından FETÖ’nün hesaplarına para çekildiğini söyleyerek 43 bin Dolar dolandırdı.

Olayla ilgili ifade vermek için karakola giden Akyol, basın mensuplarına yaptığı açıklamada dolandırıcıların, oğlunu aradığını ve baban tehlikede dediğini söyledi. Yakalanan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekipler, Taha Akyol’un oğlu Ertuğrul Akyol’un parayı dolandırıcılara verdikleri ana ait güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. İncelemelerin ardından şüphelilerin önce eşkalleri, ardından kimlikleri tespit edildi. Polis, kimlikleri tespit edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı. Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı ekiplerin çalışmaları neticesinde, dolandırıcılık olayını gerçekleştirdikleri belirlenen şahıslardan Engin K. İstanbul’da, Ersin D. ve Halil B. Şanlıurfa’da yakalanarak Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerle birlikte 12 bin 350 TL ve 6 adet cep telefonu ele geçirildi.

Gazeteci-Yazar Taha Akyol’u da hedef alan ve oğlunun 43 bin Dolar’ını dolandıran 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.