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Gazeteci Korhan Atay, 'Serteller' kitabını anlattı: Onlar 'yeni Cumhuriyet'in genç beyin gücüydü; hep direndiler

27 Mart 2021 13:19

Fulya Canşen

Sabiha ve Zekeriya Sertel, Osmanlı Devleti'nin çöküşü ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerinde Türk basın tarihine damga vurmuş iki aydın.

Sadece baskı, sansür ve sürgün yaşamadılar, aynı zamanda bir mücadelenin de simgesi oldular.

Gazeteci-yazar Korhan Atay yeni kitabında Serteller'i bir belgeselci inceliği ile anlatırken, tarihe de ışık tutuyor. Kitabın en ilginç bölümü ise Nazi Almanya'sının dönemin Türk medyasına verdiği destek.

Fulya Canşen, Korhan Atay ile WDR Cosmo Köln Radyosu için konuştu.

Sabiha ve Zekeriya SertelOsmanlı DevletiKorhan AtaySertellerkitapFulya Canşen

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